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خلاف موريتاني سنغالي يؤخر التغلب على انقطاعات الكهرباء


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 4 ديسمبر 2016 - 14:39



خلاف موريتاني سنغالي يؤخر التغلب على انقطاعات الكهرباء
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شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط لليوم الثاني على التوالي، انقطاعات في التيار الكهربائي، بسبب خلل فني في إحدى محطات سد مننتالي، على الحدود مع دولة السنغال.


وأفادت مصادر صحراء ميديا، أن خلافات بين موريتانيا والسينغال، حول الطرق التي يجب بها معالجة خلل المحطة الكهربائية، هو ما يؤخر التغلب على الأعطاب الفنية.


وقال مصدر رفيع المستوى في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" إن انقطاعات التيار الكهربائي التي شملت جميع أحياء نواكشوط منذ الامس، سببها ذلك الخلل في "ماننتالي". 

و تمد محطات الكهرباء في منانتالي، دول منظمة استثمار نهر السينغال (موريتانيا، السينغال، مالي) بالكهرباء، بحصص متفاوتة، ويقع مقر ادارتها في العاصمة السنغالية داكار.

 


الكلمات المفتاحية : انقطاع, سنغال, كهرباء


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