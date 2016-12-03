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خلل فني يحرم سكان نواكشوط من "الكلاسيكو"


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 3 ديسمبر 2016 - 14:43



خلل فني يحرم سكان نواكشوط من "الكلاسيكو"
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شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم السبت، عدة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، بسبب خلل فني في إحدى محطات سد مننتالي، على الحدود مع دولة السنغال.
 
ويأتي انقطاع التيار الكهربائي وسط حالة من الترقب والاهتمام الكبير في العاصمة بمباراة "كلاسيكو" إسبانيا بين نادي ريال مدريد وغريمه التقليدي نادي برشلونة.
 
وتحظى هذه المباراة بمشاهدة واسعة في أوساط الموريتانيين، خاصة في أوساط الشباب والرجال، إذ تمتلئ المقاهي والمطاعم بالرواد قبل المباراة بعدة ساعات.
 
وقال مصدر رفيع المستوى في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" إن انقطاعات التيار الكهربائي التي شملت جميع أحياء نواكشوط، سببها خلل في محطة بسد مانانتالي.
 
وأوضح المصدر الذي فضل حجب هويته في اتصال مع "صحراء ميديا" أن الفرق الفنية تعمل منذ الصباح على إصلاح الخلل ولكنها ماتزال تعاني من بعض الصعوبات.
 
 


الكلمات المفتاحية : برشلونة, رياضة, ريال مدريد, كرة القدم, كلاسيكو


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