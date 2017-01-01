خلل فني يقطع التيار الكهربائي عن دول نهر السنغال



تسبب عطل فني في شبكة ربط التيار الكهربائي بسد مانانتالي، مساء أمس السبت، في قطع التيار الكهربائي عن عدد من المدن الكبيرة في دول نهر السنغال (موريتانيا، السنغال ومالي).



وأكدت المصادر أن الخلل الفني أثر على التيار الكهربائي في العاصمة الموريتانية نواكشوط والعاصمة السنغالية دكار، بالإضافة إلى مدن أخرى في مالي.



وتمكنت الفرق الفنية من الشركة المشرفة على تسيير سد مانانتالي، من التغلب على الخلل الفني وعودة التيار الكهربائي إلى المدن الكبيرة.



ومع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، وأجواء الخريف العاصفة، تكثر المشاكل الفنية في شبكات ربط التيار الكهربائي بين الدول الثلاث.

