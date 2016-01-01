خلل فني يقطع التيار الكهربائي في نواذيبو



انقطع التيار الكهربائي لعدة ساعات من ليل الأحد/الاثنين عن مدينة نواذيبو، شمال غربي موريتانيا، وذلك بسبب "خلل فني" أصاب أحد المولدات.



وقال مراسل "صحراء ميديا" في المدينة إن انقطاع التيار الكهربائي شمل جميع أحياء المدينة الاقتصادية، واستمر لعدة ساعات متواصلة.



وقال مصدر فني من الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" في تصريح للمراسل إن "انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن خلل في أحد مولدات الشركة".



وشهدت نواذيبو انقطاعات للتيار الكهرباء في الصيف خلال السنوات الماضية، ما جعل الشركة تقوم بتغيير المولدات القديمة بأخرى حديثة لم تسيطر على تشغيلها بالكامل.



وتتزايد مشاكل التيار الكهربائي في موريتانيا خلال هذه الفترة من السنة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتي تتسبب في مشاكل فنية كبيرة بالنسبة للمولدات.

