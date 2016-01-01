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خمسة مرشحين لرئاسة مفوضية الإتحاد الأفريقي


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 30 نونبر 2016 - 08:27



خمسة مرشحين لرئاسة مفوضية الإتحاد الأفريقي
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أعلنت وزيرة خارجية كينيا، أمينة محمد، رسميا  ترشحها لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا لدلاميني زوما، لتكون بذلك خامس مرشح للمنصب، الذي سيتم انتخاب الفائز به خلال القمة الإفريقية التي ستعقد في أديس أبابا يناير المقبل.

ووفق مصدر دبلوماسي إفريقي ، فإن المرشحين الخمسة لرئاسة المفوضية هم أمينة محمد، ووزيرة خارجية بوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، ووزير خارجية السنغال عبد الله باتيلي، ووزير خارجية تشاد موسى فكي، ووزير خارجية غينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي، مشيرا إلى أن المنافسة ستنحصر بين كينيا والسنغال.

و قرّرت القمة الإفريقية التي انعقدت في كيغالي يوليو الماضي ، تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد، إلى قمة يناير 2017، بعد أن فشل المتنافسون الثلاثة على المنصب آنذاك في الحصول على ثلثي الأصوات، بعد سبع جولات من التصويت.

وتنص لوائح الاتحاد على تولي فترة رئاسة مفوضيته، لفترتين لكل فترة 4 سنوات، وتتم عملية الترشيح للرئاسة من خلال تقديم الدول مرشحيها إلى المفوضية التي تقوم بدورها، بتقديم المرشحين لاجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي الذي يقوم باختيار المرشح الفائز، ويتم تقديمه إلى قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية للمصادقة عليه.
 


الكلمات المفتاحية : اتحاد, أفريقيا


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