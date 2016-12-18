خمس خطوات للحد من الأخبار الكاذبة في فيسبوك



من أجل محاربة انتشار الأخبار الوهمية، قالت شركة "فيس بوك" يوم الخميس الماضي، إنها ستجرى سلسلة من الاختبارات للحد من المقالات الكاذبة، من خلال العمل مع العديد من وكالات الأنباء مثل وكالة أسوشيتد برس وسنوبس.



وشكلت الشركة ائتلافا لتقصى الحقائق، من أجل محاربة المواقع المزيفة والأخبار الكاذبة، وفيما يلي أهم ما تريد معرفته عن خطة فيس بوك الجديدة لمحاربة الأخبار الكاذبة على الموقع:



1ـ طريقة التبليغ عن الأخبار



سيظهر للمستخدم عند الإبلاغ عن الأخبار الكاذبة، نافذة تقترح عليه حظر أو عدم متابعة المصدر، وإخفاء الخبر لاعتباره كاذبا، وإذا وصل عدد البلاغات عن خبر بعينه لحد معين، ستظهر إشارة بجانب الخبر بأنه مشكوك في صحته.



2ـ مناقشة صحة الخبر



سيتيح فيس بوك للأشخاص المختلفين حول صحة الخبر بالمناقشة فيه، وسيكون بإمكان المستخدمين الآخرين الاطلاع على تلك المناقشة.



3ـ تحديد مدى صحة الخبر



الأخبار المتنازع عليها سيتم إحالتها إلى طرف ثالث من المنظمات المعنية بتدقيق الحقائق، ويجب أن يوقع مدققو الحقائق على مدونة مبادئ من أجل المشاركة في هذا البرنامج، وحتى الآن وقعت 43 جهة على هذه المدونة، من بينهم منظمات إخبارية في عدة دول.



4ـ معاقبة المواقع المضللة



فيسبوك يبحث أيضا عن إمكانية معاقبة المواقع الإلكترونية المضللة التي تعتمد على تقليد الناشرين الرئيسيين، أو التي تضلل القراء بجعلهم يعتقدون أن تلك المواقع من المصادر الإخبارية الشهيرة.



5ـ ماذا تعنى الشراكة بين فيس بوك والوكالات الإخبارية؟



قال جيمس جولدستون من (إي بي سي نيوز) إن هذه الشراكة تأتى بعد المعاناة التي واجهها الكثيرون خلال الانتخابات الأمريكية بسبب الأخبار الكاذبة، وأرادت الصحف إعطاء الشعب الأمريكي وقائع حقيقية ومعلومات يمكنهم استخدامها في اتخاذ قراراتهم، لذلك عندما أعلن فيس بوك عن خطة لمواجهة هذا الأمر قررت الوكالات والمواقع المختلفة المشاركة من أجل المساهمة في حل الأزمة، مهمة الوكالات والمواقع الإخبارية في هذه الخطة هي إنشاء محتوى وتقارير تصب في النهاية إلى ما يحتاج الشعب الأمريكي معرفته، وبالتعاون مع فيس بوك ستعمل تلك الوكالات على استخدام خدمات مثل البث المباشر والفيديو القصير من أجل توضيح الأخبار الكاذبة التي تم العثور عليها كل أسبوع.

