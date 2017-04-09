"داعش" يتبنى تفجيري الكنيستين في مصر

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" التفجيرين اللذين وقعا اليوم الأحد في كنيستين بطنطا عاصمة محافظة الغربية، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية بمصر.



وأسفر التفجيران عن عشرات القتلى، وكذلك أكثر من مئة جريح، حيث هاجم انتحاريان الكنيستين، في أحد الشعانين، الذي يحتفل به الأقباط في مصر.



وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر وأوقعا أكثر من 41 قتيلاً على الأقل وأكثر من 100 مصاب.



وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر، أوقع 25 قتيلاً على الأقل.



ووقع الانفجار الأول في كنيسة مار جرجس في طنطا قبيل الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، في أثناء القداس في بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق عيد الفصح.



فيما وقع الانفجار الثاني قرابة الساعة 12 ظهراً مستهدفاً الكنيسة المرقسية في مدينة الإسكندرية الساحلية في شمال البلاد.



وكان تنظيم داعش نشر في نهاية شهر فبراير شريط فيديو توعد فيه باستهداف الأقباط الذين يشكلون نحو 10% من سكان مصر البالغ عددهم 92 مليوناً.