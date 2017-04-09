عزيز يدين تفجير كنائس بمصر ويصفه ب "الإرهابي"

"داعش" يتبنى تفجيري الكنيستين في مصر

هذه المواد قد تؤدي لسرطان الغدة الدرقية

رئيس بنين يتخلى عن التعديلات الدستورية

موريتانيا: إعلان قائمة لاعبي المنتخب المحلي

انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر

فلاش سريع بالأخبار البارزة التي قد تهمك

مصر: عشرات القتلى والجرحى في انفجار يهز كنيسة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | هذه المواد قد تؤدي لسرطان الغدة الدرقية https://t.co/vgjvs5kUW5هذه-المواد-قد-تؤدي-لسرطان-الغدة-الدرقي… https://t.co/nEYKE2M9iJ
الاحد 9 أبريل - 18:33
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | رئيس بنين يتخلى عن تقليص عدد المأموريات https://t.co/vgjvs5kUW5رئيس-بنين-يتخلى-عن-تقليص-عدد-المأموريا… https://t.co/pdY15sWmYS
الاحد 9 أبريل - 15:58
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

"داعش" يتبنى تفجيري الكنيستين في مصر


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 9 أبريل 2017 - 17:21



"داعش" يتبنى تفجيري الكنيستين في مصر
مواضيع ذات صلة
تبنى تنظيم الدولة الإسلامية " داعش"  التفجيرين اللذين وقعا اليوم الأحد في كنيستين بطنطا عاصمة محافظة الغربية، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية بمصر.

وأسفر التفجيران عن عشرات القتلى، وكذلك أكثر من مئة جريح، حيث هاجم انتحاريان الكنيستين، في أحد الشعانين، الذي يحتفل به الأقباط في مصر.

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش" إن  التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر وأوقعا أكثر من 41 قتيلاً على الأقل وأكثر من 100 مصاب.
 
وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر، أوقع 25 قتيلاً على الأقل.

ووقع الانفجار الأول في كنيسة مار جرجس في طنطا قبيل الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، في أثناء القداس في بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق عيد الفصح.

فيما وقع الانفجار الثاني قرابة الساعة 12 ظهراً مستهدفاً الكنيسة المرقسية في مدينة الإسكندرية الساحلية في شمال البلاد.

وكان تنظيم داعش نشر في نهاية شهر فبراير شريط فيديو توعد فيه باستهداف الأقباط الذين يشكلون نحو 10% من سكان مصر البالغ عددهم 92 مليوناً.


الكلمات المفتاحية : تفجير, داعش, مصر
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة