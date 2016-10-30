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دراسة أعدها خبراء ألمان: الأذكياء يعيشون حياة أطول


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 30 أكتوبر 2016 - 06:45



دراسة أعدها خبراء ألمان: الأذكياء يعيشون حياة أطول
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أعلن باحثون في معهد ماكس بلانك لعلم الإنسان التطوري أن الناس ذوي القدرات الفكرية العالية يعمرون أكثر من غيرهم.
 
وأجرى خبراء من ألمانيا سلسلة من التجارب عن اختبارات الذكاء ثم قاموا بتحليل الإحصاءات، وبعد ذلك أصدروا تقريرا عن العلاقة القائمة بين الذكاء وطول العمر.
 
وكانت النتيجة النهائية أن الناس ذوي القدرات الفكرية العالية يعيشون أطول من أولئك الذين يملكون قدرات عقلية متواضعة.
 
ولكن يبقى السؤال لماذا يعيش الناس من ذوي معدل الذكاء المرتفع فترة أطول؟
 
يجيب العلماء من معهد ماكس بلانك لعلم الإنسان التطوري على هذا السؤال بأن معدل الذكاء المرتفع يشير إلى نظام حياة صحيحة وعادات صحية تضمن حياة طويلة، مما يعني الوقاية من الأمراض التي تؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع.
 
يذكر أن علماء من أوروبا وصلوا إلى استنتاج، بعد 20 عاما من مراقبة 1.5 مليون من الأزواج المسنين، مفاده أن الرجال الأطول عمرا في معظم الأحيان هم أزواج النساء المتعلمات.
 
ووفقا للباحثين فإن سبب هذه الظاهرة يكمن في حقيقة أن المرأة تحدد نمط الحياة، والروتين اليومي والنظام الغذائي للزوج.
 


الكلمات المفتاحية : حياة, دراسة, صحة, علوم


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