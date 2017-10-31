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دراسة: استعمال الأسبرين بانتظام يحد من السرطان


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 - 22:00



دراسة: استعمال الأسبرين بانتظام يحد من السرطان
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كشفت دراسة طبية صدرت حديثا، أن استعمال الأسبرين بشكل منتظم يحمي من الإصابة بمرض السرطان على المدى البعيد.
واستندت الدراسة التي أعدها باحثون صينيون من جامعة هونغ كونغ، إلى بيانات التطور الصحي لعينة من 600 ألف شخص، في محاولة لرصد العلاقة بين الأسبرين والسرطان.
 
ووجدت الوثيقة العلمية الأكبر من نوعها، أن من دأبوا على أخذ حبة أسبرين كل يوم على مدى سبعة أعوام، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 47 في المائة.
 
واكتشفت الدراسة أن مستهلكي الأسبرين، كانت عرضة إصابتهم بسرطان المعدة أقل بـ38 في المائة مقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا الدواء بوتيرة أقل.
 
وفي المنحى نفسه، وجدت الدراسة أن مستهلكي الأسبرين أقل عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 34 في المائة، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويجري استخدام الأسبرين الذي يعرف أيضا بـ" حمض الأسيتيل ساليسيليك" بمثابة مسكن عام للآلام في أغلب دول العالم وجرى استخدامه بمثابة دواء منذ 1899.
 


الكلمات المفتاحية : الأسبرين, السرطان, الصحة
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