دراسة: التدخين يقتل شخصا كل ثمانية ثوان



كشفت دراسة طبية حديثة أن التدخين يقتل شخصا من بين كل 10 أشخاص في العالم، وأن حالة وفاة تقع كل 8 ثوان بسببه.



وذكرت الدراسة، التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، أن العالم احتوى على مليار مدخن في عام 2015، بالرغم من إجراءات حظر التدخين في كثير من الأماكن، إلا إنه من المتوقع ارتفاع هذا العدد.



و لفتت الدراسة، التي قادها باحثون بمعهد المقاييس والتقييم الصحي في جامعة واشنطن، إلى وقوع حالة وفاة كل 8 ثوان في العالم بسبب التدخين، وهو عدد أكبر من عدد الوفيات التي تتسبب بها أمراض الإيدز والسل والملاريا، مشيرة إلى أن واحدا من بين أربعة رجال، وواحدة من بين 20 امرأة عرضة للموت المفاجئ بسبب التدخين.



وأشارت إلى أن 6,4 مليون حالة وفاة حول العالم كان التدخين أحد أسبابها، وأن نصف عدد الوفيات تركز في أربع دول هي الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا.



ووفقا للدراسة فإن التدخين يعتبر المسبب الأكبر للعديد من الأمراض، إذ أن التبغ هو العامل الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، بالإضافة إلى تدهور العديد من الحالات ووصولها إلى السرطان.

