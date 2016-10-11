دراسة: الدهون المشبعة تسبب أكثر السرطانات شراسة



أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الرجال المصابين بسرطان البروستاتا، قد يكونون معرضين أكثر لأشكال أخطر من هذا المرض، إذا كان نظامهم الغذائي يحتوي على الكثير من دهون اللحوم ومنتجات الألبان.



وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية "سرطان وأمراض البروستاتا"، إن تزايد تلك المخاطر مرتبط بالدهون المشبعة والكولسترول، التي لا يتناول المرضى أدوية لخفض مستوياتها لديهم.



وأوضحت إيما آلوت من جامعة «نورث كارولاينا»، كبيرة الباحثين في الدراسة أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، يساهم في ارتفاع معدلات الكولسترول في الدم، الذي تم ربطه بالفعل بتطورات أسوأ في سرطان البروستاتا.



وربط الغذاء الذي يحتوي على معدلات مرتفعة من الدهون المشبعة، باحتمالية أكبر بالإصابة بدرجات شرسة من السرطان بنسبة بلغت 51 فى المائة.



وأشار الباحثون إلى أن المرض أكثر شيوعاً في الدول الغربية، التي يميل الناس فيها إلى استهلاك أطعمة تحتوي على نسب أكبر من الدهون المشبعة.



كما خلصت الدراسة إلى أن الصلة بين الغذاء الذي يحتوي على دهون مشبعة وشدة سرطان البروستاتا، أقوى في ذوي الأصول الأوروبية مقارنة مع ذوي الأصول الإفريقية.



ووفقاً للرابطة الأمريكية للسرطان فإن واحداً من بين كل سبعة في أمريكا يشخص بالإصابة بسرطان البروستاتا.

