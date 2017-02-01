دراسة: الفطور التقليدي يحد من أمراض القلب

ميزتان جديدتان لملايين من مستخدمى الواتساب

رحل الرجل المستقيم

العاهل المغربي: تداعيات وخيمة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

اليونيسف: نسبة وفيات مرتفعة تهدد أطفال موريتانيا

عزيز فى نواكشوط بعد حضور قمة الاتحاد الافريقي

نقص فى سيولة بنوك زويرات بسبب التنقيب

نواذيبو: اعتقال عدة أشخاص على خلفية احتجاجات للنصرة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

رحل الرجل المستقيم

محمد ولد حناني
سبحان الحي الدائم الذي لا يموت انتقل إلى جوار ربه الأعلى صبيحة يوم الإثنين 30 يناير المغفور له

المرحوم شيخنا الصحفي المتميز

محمد الحافظ بن محم
المرحوم شيخنا الصحفي المتميز
توفي فجأة ليلة الجمعة الماضية (27 يناير 2017) في بانجول (عاصمة غامبيا) زميلنا المتميز شيخنا بن

ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا

محمد سالم الشيخ
ملاحظات حول الوساطة الموريتانية في غامبيا
لا مندوحة من الاعتراف أن الجهد الذي قامت به موريتانيا ممثلة في رئيسها لنزع فتيل الحرب أو التدخل

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي
Sahara Media Agency : ميزيتان جديدتان لملايين من مستخدمى الواتساب https://t.co/ni2wkaqifG
الاربعاء 1 فبراير - 00:16
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ميزيتان جديدتان لملايين من مستخدمى الواتساب https://t.co/vgjvs5kUW5ميزيتان-جديدتان-لملايين-من-مستخدمى… https://t.co/H1K5IqDXbZ
الاربعاء 1 فبراير - 00:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

دراسة: الفطور التقليدي يحد من أمراض القلب


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 1 فبراير 2017 - 09:31



دراسة: الفطور التقليدي يحد من أمراض القلب
مواضيع ذات صلة

كشفت دراسة علمية أميركية حديثة، عن فوائد ذهبية لوجبة الإفطار في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال بيان علمي من جمعية القلب الأميركية إن تناول المزيد من السعرات الحرارية في وقت مبكر من النهار، واستهلاك كمية أقل من الطعام أثناء الليل، قد يقلص أيضا مخاطر حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأكد البيان أن تنظيم الوجبات التقليدية والوجبات الخفيفة مسبقا، وتناول وجبة الإفطار يوميا، قد يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت ماري بيير سانت أونجي، التي ترأس المجموعة التي كتبت القواعد الإرشادية، والباحثة في مجال التغذية في المركز الطبي في جامعة كولومبيا بنيويورك: "ربما يكون موعد الأكل مهما إلى جانب ما نأكله".

وأشارت سانت أونجي وزملاؤها إلى أن ما يصل إلى 30 فى المائة من الأميركيين البالغين ربما لا يتناولون وجبة الفطور بانتظام، وهي عادة أصبحت أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة.
 
وعندما يتناول الناس الفطور يوميا فمن المرجح ألا يكونوا عرضة للعوامل التي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع نسبة الكولسترول وارتفاع ضغط الدم.
 
ومن المرجح أن يكون من لا يواظبون على هذه الوجبة الصباحية أكثر عرضة لعوامل مثل البدانة وسوء التغذية ومرض السكري أو زيادة السكر في الدم.
 
وقالت سانت أونجي إن ذلك يرجع إلى أن توقيت الوجبات قد يؤثر على الصحة بالتأثير على الساعة الداخلية للجسم، إذ أن الجسم قد لا يتعامل مع السكريات ليلا كما يتعامل معها أثناء النهار.
 
وأشار الأطباء إلى أن الوجبة الصحية هي التي تعتمد أكثر على الفواكه والخضر والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان المنخفضة الدسم والدجاج والأسماك. والأكل الجيد يعني أيضا الحد من تناول اللحوم الحمراء والملح والأطعمة المحلاة بالسكر.
 


الكلمات المفتاحية : الغذاء, الفطور, أمراض القلب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة