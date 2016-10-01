بعد سامسونغ هاتف آيفون ينفجر قبل استخدامه

دراسة: النمل مصدر واعد للمضادات الحيوية

مسكنات شائعة للألم تزيد خطر الإصابة بقصور في القلب

موريتانيا: 27 طائرة سياحية تحط بمطار نواكشوط الدولي

أمريكا تشيد قاعدة لطائرات الإستطلاع وسط النيجر

تحذير أممي من أزمة إنسانية شرقي نيجيريا

موريتانيا تتجاوز معدل النمو المتوسط الإفريقي

الثابت والمتغير بين نسختي الحوار في موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | بعد سامسونغ هاتف آيفون ينفجر قبل استخدامه https://t.co/vgjvs53jxvبعد-سامسونغ-هاتف-آيفون-ينفجر-قبل-است… https://t.co/iRipmUa0QY
السبت 1 أكتوبر - 12:02
Sahara Media Agency : دراسة: النمل مصدر واعد للمضادات الحيوية https://t.co/OEYVIslfiM
السبت 1 أكتوبر - 11:43
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

دراسة: النمل مصدر واعد للمضادات الحيوية


صحراء ميديا + وكالات
السبت 1 أكتوبر 2016 - 09:00



دراسة: النمل مصدر واعد للمضادات الحيوية
مواضيع ذات صلة
يبدو أن العلماء حددوا النمل كمصدر جديد وواعد للمضادات الحيوية. ووجدوا أن بعض الأنواع، بما فيها النمل القاطع للأوراق الذي يعيش في الأمازون، يستخدم البكتيريا للدفاع عن أعشاشه ضد غزو الفطريات والميكروبات.

ويقول الأطباء إن هناك حاجة ملحة للمضادات الحيوية بما أن مقاومة البكتريات للعوامل المضادة للميكروبات تنتشر وتتوسع. إذ يموت أكثر من 700 ألف إنسان حول العالم من إصابات مقاومة للأدوية في كل عام. وتشير التوقعات و تقديرات بعض خبراء الصحة في العالم بأن العدد أكبر من ذلك.
 
ويقول البروفسور جون كلاردي من مدرسة هارفارد الطبية " إن غارات النمل من أجل الحصول على مواد نباتية يعودون بها إلى أعشاشهم ويطعمونها إلى الفطريات التي بدورها تفتت تلك المواد وبذا يتغذى النمل على الفطريات".
 
لقد تطورت تلك الاستراتيجية عبر 15 مليون عاما مضت، وأثبتت كفاءتها. ويوجد الآن أكثر  من مئتي نوع من النمل تحرث الفطور.
 
ورغم ذلك فإن معظم النمل الذي يحرث الفطور يجمع فتات ورق نبات قديم أو بعض الحشائش على الأرض.
 
وهناك بعض أنواع النمل يقطع الأوراق من الأشجار ويفتتها ليجلبها إلى أعشاشه. يقول إيثان فان أرنام من مدرسة هارفاد الطبية " من الصعب هضم النباتات لكن الفطور تستطيع تحليل وتفتيت النباتات ما يمكن النمل من أن يتغذى بسهولة".
 
رغم ذلك اكتشف العلماء مؤخرا أن هذه الأعشاش تتم مهاجمتها أحيانا من قبل فطور عدوانية. يقول كلاردي " تقتل هذه الفطور العدوانية الأعشاش وفطوره المحروثة. وبدوره يطور النمل دفاعات تنكشف كبقع بيضاء على أجساده. وتبدو وكأنها غمرت بالسكر. فقد صنعت هذه البقع من البكتريا التي خزنها النمل على أجساده.
ولا بد من القول بشكل حاسم بأن هذه البكتريا تنتج مضادات حيوية قوية وعوامل مضادة للفطريات.


الكلمات المفتاحية : الصحة, النمل, أمراض, مضادات حيوية


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة