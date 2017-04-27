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الخميس 27 أبريل - 12:05
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دراسة تحذر مرضى القلب من خطر التلوث


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 27 أبريل 2017 - 10:16



دراسة تحذر مرضى القلب من خطر التلوث
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توصل علماء في دراسة جديدة إلى أن الجسيمات الدقيقة التي يجري استنشاقها كتلك المنبعثة من أدخنة المركبات يمكن أن تجد طريقها إلى الرئتين ثم إلى الدم، حيث تزيد مخاطر الأزمات القلبية.
 
وقال العلماء، في إفادة في لندن أمس الأربعاء، إن أكثر ما يثير القلق أن هذه الجسيمات تميل إلى التجمع في الأوعية الدموية التالفة للأشخاص الذين يعانون بالفعل أمراض الشريان التاجي المسببة للنوبات القلبية وتزيد مخاطر تلك الأمراض.
 
وتمكن العلماء عبر تجارب استخدموا فيها جسيمات من الذهب فائقة الدقة وغير ضارة، لأول مرة من تتبع كيفية استنشاق هذه الجسيمات وانتقالها إلى الرئتين ومن ثم إلى الدم.

وقال جيرمي بيرسون الأستاذ بمؤسسة القلب البريطانية التي قدمت جزءا من تمويل الدراسة "لا شك في أن تلوث الهواء قاتل.. وتقربنا هذه الدراسة خطوة نحو كشف غموض كيفية إضرار تلوث الهواء بصحتنا القلبية."
 
وتعزز النتائج الجديدة، التي نشرت الأربعاء في دورية (ايه.سي. اس نانو)، أدلة سابقة تظهر أن الجسيمات الموجودة في الهواء الذي نتنفسه تصل إلى الدم وتنتقل إلى أجزاء كثيرة بالجسم مثل الشرايين والأوعية الدموية والقلب.
 
وقال مارك ميلر كبير الباحثين بجامعة إدنبره والذي قاد الدراسة "لو أن جسيمات مثل تلك الموجودة في الهواء الملوث ... وصلت إلى مناطق حساسة من الجسم فإن عددا قليلا منها قد يسبب عواقب خطيرة."


الكلمات المفتاحية : التلوث, الشرايين, القلب
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