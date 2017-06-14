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دراسة: خطورة الأسبرين أكبر مما نتوقع


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 14 يونيو 2017 - 11:47



دراسة: خطورة الأسبرين أكبر مما نتوقع
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أفادت دراسة بريطانية أجريت على مدى عشر سنوات أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما أو أكثر ويتناولون الأسبرين يوميا لتجنب الأزمات القلبية يواجهون خطر النزيف الحاد أو حتى المميت ويتعين أن يتناولوا أدوية لعلاج الحرقة للحد من الخطر.
 
وأوضحت دراسات سابقة أن ما بين 40 في المائة و60 في المائة ممن هم فوق الخامسة والسبعين في أوروبا والولايات المتحدة يتناولون الأسبرين يوميا لكن تأثير الاستخدام على المدى الطويل في الأشخاص الأكبر عمرا ما زال غير واضح حتى الآن، لأن معظم التجارب السريرية تشمل المرضى دون الخامسة والسبعين.
 
وأجريت الدراسة التي نشرت يوم الأربعاء ونشرت فى مجلة "لانست" الطبية بالتساوي بين المرضى فوق الخامسة والسبعين، والمرضى الأصغر سنا حيث فحصت في المجمل 3166 بريطانيا تعرضوا لأزمات قلبية أو جلطات ويتناولون أدوية لمنع التجلط للحيلولة دون تكرارها.
 
وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني أن المرضى الأكبر سنا يجب أن يكفوا عن تناول الأسبرين بل ينصحون باستخدام أوسع لعقاقير الحموضة المعوية التي تسمى مثبطات مضخة البروتون مثل أوميبرازول التي يمكن أن تقلص خطر نزيف الجهاز الهضمي العلوي بما بين 70 و90 في المائة.

وفي حين أن الأسبرين الذي اكتشف في معامل شركة "باير باي" في 1897 ومتاح الآن على نطاق واسع في الصيدليات يعد بوجه عام غير ضار فإن النزيف يعتبر خطرا قائما.
 


الكلمات المفتاحية : الاسبرين, الصحة
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