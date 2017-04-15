دراسة: رياضة الجري تطيل عمر الإنسان



خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن الجري لمدة ساعة في الأسبوع يسهم في إطالة العمر بمدة قد تصل إلى 7 ساعات في حياة الإنسان.



وأشارت الدراسة، التي شارك فيها أطباء القلب من 5 جامعات أميركية، إلى أن الجري لمدة ساعة يضيف 7 ساعات لحياة الإنسان، وذلك بعد دراسات شملت نحو 55 ألف شخص.



ونشرت النتائج، التي استخدمت بيانات من دراسات للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 100 على مدى 15 عاما، في إحدى المجلات المتخصصة في أمراض القلب.



ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن داك تشول لي، رئيس فريق البحث والأستاذ المساعد في جامعة ولاية أيوا: "وجدنا أن المتسابقين أظهروا انخفاضا كبيرا في الوفيات أكثر من الأشخاص الناشطين في أنواع أخرى من التمارين الرياضية".



وأوضح أن الأشخاص، الذين يقومون بالجري، إضافة إلى أشكال أخرى من التمارين الرياضية، يقللون من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 43 في المائة، لكن المتسابقين الذين لم يقوموا بأي نوع آخر من التمارين الرياضية خفضوا خطرهم بنسبة 30 في المائة.



وأضاف: "الناس الذين يقومون بممارسات رياضية أخرى لكنهم لم يقوموا بالجري، وجدنا أن الخطر كان أقل بنسبة 12 في المائة".

