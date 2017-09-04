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دراسة: شرب القهوة يوميا قد يطيل العمر


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 4 سبتمبر 2017 - 09:01



دراسة: شرب القهوة يوميا قد يطيل العمر
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ألمحت دراسة "أولية" حديثة إلى أن القهوة قد تكون لها آثار مفيدية لجهة إطالة العمر.


وقد تم تقديم تلك النتائج يوم الأحد الماضي في الجمعية الأوروبية لجمعية القلب في برشلونة، بحسب ما أوردت عدة مواقع طبية.


وذكرت الباحثة والدكتورة أديلا نافارو، وهي طبيبة أمراض القلب في مستشفى نافارا في بامبلونا، بإسبانيا، فإن النتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي صحي، بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية خطيرة.


ولتنفيذ تلك الدراسة، قام الباحثون بالتحقق من العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الوفاة. وشملت الدراسة الرصدية حوالي 20،000 شخص في منتصف العمر من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكان متوسط عمر المشاركين 37 سنة، في بداية الدراسة، وقد تمت متابعتهم لمدة 10 سنوات تقريبا.


وخلال المتابعة توفي 337 من المشاركين. في حين لاحظ الباحثون أن الذين شربوا ما لا يقل عن أربعة أكواب من القهوة يومياً، ظهرت لديهم نسبة الوفاة أقل بـ 64% من الذين شربوا كمية أقل من القهوة أو لم يشربوا بتاتاً.



الكلمات المفتاحية : صحة, عمر, قهوة
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