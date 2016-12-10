هجوم دموي يودي بحياة 45 شخصاً في نيجيريا

الخارجية الأمريكية تدين تصريح جامي وتعده "خرقاً سافراً"

دراسة: كيف تنقص سيجارة واحدة من عمرك

السنغال تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ بشأن غامبيا

زعيم المعارضة يفوز بانتخابات الرئاسة في غانا

نواذيبو: إغلاق عشرة مصانع لدقيق السمك

غامبيا: جامي يعلن رفضه لنتائج الإنتخابات الرئاسية

الوقف التركي يتسلم إدراة مدارس غولن بموريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | هجوم دموي يودي بحياة 45 شخصاً في نيجيريا https://t.co/vgjvs5kUW5هجوم-دموي-يودي-بحياة-45-شخصاً-في-نيجي… https://t.co/6fIDMY3yLA
السبت 10 ديسمبر - 12:47
Sahara Media Agency : الخارجية الأمريكية تدين تصريح جامي وتعده "خرقاً سافراً" https://t.co/iiJaeg1Ac9
السبت 10 ديسمبر - 12:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

دراسة: كيف تنقص سيجارة واحدة من عمرك


صحراء ميديا + وكالات
السبت 10 ديسمبر 2016 - 10:25



دراسة: كيف تنقص سيجارة واحدة من عمرك
مواضيع ذات صلة

أكد علماء من الولايات المتحدة أن تدخين حتى ولو كميات صغيرة من التبغ يزيد من خطر الموت المبكر بشكل ملحوظ.
 
وكان يعتقد الكثيرون أن تدخين كميات قليلة من التبغ غير مضر بصحة الإنسان، لا بل قد يكون مفيدا للصحة أحيانا الأمر الذي أدى إلى ازدياد نسبة المدخنين هناك بمعدل 50 في المائة بحلول نهاية القرن الـ 19، ولم يتمكن العلماء من إقناع الناس حينها بأن اعتقادهم خاطئ تماما إلا في منتصف القرن العشرين.
 
واليوم وبعد معرفة الكثير عن مضار التدخين قرر علماء من الولايات المتحدة إجراء اختبارات لدراسة كميات التدخين التي قد تشكل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان.
 
وبعد إجراء دراسات شملت قرابة 290 ألف شخص حيث قام العلماء بمراجعة السجلات الطبية لهؤلاء الأشخاص والاطلاع على أوضاعهم الصحية وكميات التبغ التي يدخنونها يوميا، اتضح أن الأشخاص الذين يدخنون سيجارة واحدة يوميا ارتفعت عندهم معدلات خطر الموت المبكر بنسبة 69 في المائة كما ازدادت معدلات الإصابة بسرطان الرئة لديهم بنسبة 9 في المائة، أما الأشخاص الذين يدخنون أكثر من سيجارة يوميا فمعدلات خطر الموت المبكر لديهم ارتفعت بنسبة 87 في المائة واحتمالات الإصابة بسرطان الرئة لديهم ارتفعت بنسبة 12 في المائة.
 


الكلمات المفتاحية : تدخين, صحة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة