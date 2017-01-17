موريتانيا: وقفة للتضامن مع صحفي معتقل في مصر

غامبيا: استقالة وزراء وسط تلويح بالتدخل العسكري

دراسة نقدية موريتانية تفوز بجائزة في السعودية

الوزير الأول: سندعو لمؤتمر برلماني لتعديل الدستور

ترحيب إفريقي بالرفع الجزئي للعقوبات عن السودان

ولد الشيخ أحمد يستأنف من عدن جولة وساطة جديدة

علاج جديد يساعد على تجديد الأسنان بدل الحشو

سقوط ثان للمنتخبات العربية المشاركة في كان 2017

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : غامبيا: استقالة وزراء وسط تلويح بالتدخل العسكري https://t.co/QTHqzc2599
الثلاثاء 17 يناير - 12:45
Sahara Media Agency : دراسة نقدية موريتانية تفوز بجائزة في السعودية https://t.co/itHsxAq6Q7
الثلاثاء 17 يناير - 12:45
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

دراسة نقدية موريتانية تفوز بجائزة في السعودية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 17 يناير 2017 - 11:12



دراسة نقدية موريتانية تفوز بجائزة في السعودية
مواضيع ذات صلة

 

فاز الدكتور محمد ولد متالي ولد محمدو من موريتانيا بـ"جائزة الشاعر محمد الثبيتي" في دورتها الثالثة عن فرع الدراسات النقدية، وذلك عن دراسته "شعرية التناص"، أثر تجربة الشاعر محمد الثبيتي في الشعر السعودي المعاصر. 


وتبلغ القيمة المالية للجائزة التي حصل عليها ولد متالي 50 ألف ريال سعودي.


وفي ذات المسابقة فاز الشاعر البحريني قاسم حداد، عن فرع التجربة الشعرية، لمجمل أعمال "محمد الثبيتي" ودوره الثقافي.

 
وفاز الشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب بجائزة الشعر عن ديوانه "ليس يعنيني كثيرًا"


وتبلغ قيمة الجائزة في فرع التجربة الشعرية100  ألف ريال سعودي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فرعي الشعر والدراسات النقدية مبلغ 50  ألف ريال لكل فرع.


وسيتوج الفائزون الثلاثة، يوم الجمعة المقبل://0   بـ"جائزة الشاعر محمد الثبيتي" في دورتها الثالثة، بمقر فرع جمعية الثقافة والفنون بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.


ويعد محمد الثبيتي" 1952 – 2011 واحداً من أبرز أدب الحداثة، الذي بدأت تتشكل ملامحه في ثمانينات القرن العشرين، عمل بعد تخرجه من الكلية معلماً في مدراس التعليم العام، قبل أن يفرّغ بشكل كامل للعمل في المكتبة العامة بمكة المكرمة، ودخل خلال مسيرته صراعات أدبية مع بعض التيارات الإسلامية بسبب نصوصه الشعرية.



الكلمات المفتاحية : جائزة, شاعر, نقد


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة