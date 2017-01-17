دراسة نقدية موريتانية تفوز بجائزة في السعودية





فاز الدكتور محمد ولد متالي ولد محمدو من موريتانيا بـ"جائزة الشاعر محمد الثبيتي" في دورتها الثالثة عن فرع الدراسات النقدية، وذلك عن دراسته "شعرية التناص"، أثر تجربة الشاعر محمد الثبيتي في الشعر السعودي المعاصر.





وتبلغ القيمة المالية للجائزة التي حصل عليها ولد متالي 50 ألف ريال سعودي.





وفي ذات المسابقة فاز الشاعر البحريني قاسم حداد، عن فرع التجربة الشعرية، لمجمل أعمال "محمد الثبيتي" ودوره الثقافي.





وفاز الشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب بجائزة الشعر عن ديوانه "ليس يعنيني كثيرًا"





وتبلغ قيمة الجائزة في فرع التجربة الشعرية100 ألف ريال سعودي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فرعي الشعر والدراسات النقدية مبلغ 50 ألف ريال لكل فرع.





وسيتوج الفائزون الثلاثة، يوم الجمعة المقبل://0 بـ"جائزة الشاعر محمد الثبيتي" في دورتها الثالثة، بمقر فرع جمعية الثقافة والفنون بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.





ويعد محمد الثبيتي" 1952 – 2011 واحداً من أبرز أدب الحداثة، الذي بدأت تتشكل ملامحه في ثمانينات القرن العشرين، عمل بعد تخرجه من الكلية معلماً في مدراس التعليم العام، قبل أن يفرّغ بشكل كامل للعمل في المكتبة العامة بمكة المكرمة، ودخل خلال مسيرته صراعات أدبية مع بعض التيارات الإسلامية بسبب نصوصه الشعرية.

