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"درون" توقف حركة الطيران في مطار دبي والشارقة


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 30 أكتوبر 2016 - 16:53



"درون" توقف حركة الطيران في مطار دبي والشارقة
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تسبب تحليق طائرة بدون طيار "درون" فوق مطاري دبي والشارقة الدوليين، مساء أمس السبت، في توقف حركة الملاحة في المطارين، وهو ثالث حادث من نوعه منذ خمسة أشهر.
 
وأغلق المجال الجوي حول مطار دبي الدولي، أنشط مطار في العالم لجهة عدد المسافرين الدوليين، من الساعة 19.25 إلى الساعة 20.49 بالتوقيت المحلي، وهو ما بررته السلطات بـ"نشاط غير مصرح له لطائرة بدون طيار".
 
كما نوهت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إلى أن الملاحة في مطار الشارقة الدولي، الواقع على بعد زهاء 15 كلم من مطار دبي، أوقفت للسبب نفسه خلال المدة الزمنية عينها.
 
وأشارت إلى أن اغلاق المجال الجوي للمطارين كان إجراء "احترازيا".
 
وأكدت سلطة مطارات دبي أن "السلامة أولويتنا"، مذكرة "بعدم السماح باستخدام الطائرات بدون طيار بدون تصريح من السلطات المعنية ومنعها قطعيا في المناطق المحظورة" في شريط بعرض خمسة كيلومترات حول أي مطار.
 
وكانت السلطات أعلنت في 28 سبتمبر أنها أوقفت حركة الملاحة في مطار دبي نصف ساعة إثر رصد تحليق غير مصرح به لطائرة من دون طيار.
كما علقت حركة الملاحة في المطار نفسه لأكثر من ساعة في 12 يونيو للسبب نفسه، وأفادت وسائل إعلام محلية في حينه، أن هذا التعليق كان الثاني من نوعه خلال 18 شهرا.
 
ويعد مطار دبي الدولي من أنشط مطارات العالم في عدد المسافرين وتستخدمه نحو 100 شركة طيران، لأكثر من 260 وجهة في العالم.
 
وبلغ عدد مستخدمي المطار العام الماضي 78 مليون شخص، بزيادة 10.7% عن العام الذي سبقه، وفي فبراير، دشنت السلطات مبنى جديدا في المطار يرفع طاقته الاستيعابية إلى 90 مليون سنويا.
 


الكلمات المفتاحية : دبي, طيران, مطار


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