دعم إيطالى لإفريقيا بهدف مكافحة الهجرة



وقع وزير الخارجية الايطالي انجيلينو الفانو أمس الأربعاء على مرسوم يقضي بإنشاء صندوق سيخصص لمساعدة الدول الأفريقية المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.



وتبلغ قيمة الصندوق 200 مليون يورو، تقدم لعدد من الدول الافريقية على مراحل، وستشمل المساعدات هذا العام كلا من "ليبيا وتونس والنيجر " التي تشكل نقاط العبور الأساسية لعدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الايطالية.



وسيشمل دعم الصندوق الايطالي في وقت لاحق بلدانا أخرى كالسنغال ونيجيريا ومصر وإثيوبيا.



وأوضح الوزير الايطالي خلال توقيعه على المرسوم "أن المبالغ ستمنح لهذه الدول بهدف تدريب قوات الأمن وتجهيزها بالمعدات، والأدوات التقنينة بهدف تعزيز "الحدود الخارجية لإيطاليا " وفق تعبيره.



وطلب وزير الخارجية الإيطالي بالوفاء من هذه الدول لإيطاليا التي قال إنها "تنقذ مئات آلاف الناس بشكل مستمر"، وتابع "سنعطى مالا لهذه البلدان ولكن عليها فى المقابل استخدام هذا المال للحد من عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بلادنا".



وكانت ايطاليا قد أعلنت عزمها بداية العام الجاري، ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وأولئك الذين لا يحق لهم طلب اللجوء، في وقت وصل عدد المهاجرين الواصلين إليها أكثر من 180 ألف مهاجر خلال العام الماضي.

