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دعم مالي لمكافحة الجراد في موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 2 نونبر 2016 - 20:16



دعم مالي لمكافحة الجراد في موريتانيا
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قدمت هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية "سيلسيبرو" 100 ألف دولار كدعم لموريتانيا، من أجل مكافحة الجراد، في حين اقترحت كل من الجزائر والمغرب، مساعدة تقنية في حال اتساع رقعة تكاثر الجراد، من خلال إرسال فرق دعم للمراقبة ومعالجة الأراضي.
 

وقد تم تسجيل ظهور أولى بؤر تكاثر الجراد في موريتانيا، شهر يونيو الماضي، في أقصي الشمال، وقد باشرت الحكومة الموريتانية باعتماد مخطط إنذار ومراقبة سيمتد إلى غاية مارس المقبل، للحد من توسع بؤر تكاثر الجراد، من خلال معالجة 7 آلاف هكتار في مرحلة أولى، على أن تمتد العملية لبلوغ 150 ألف هكتار في مرحلة ثانية و350 ألف هكتار في مرحلة ثالثة.
 

وتتبع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية، لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو وهي الهيئة الدولية المكلفة بوضع الخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الجراد الصحراوي في المغرب العربي و الساحل.



الكلمات المفتاحية : جراد, صحراء, مساعدة


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