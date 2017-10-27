دعوة أممية لدعم استراتيجية بناء السلام بأفريقيا الوسطى



دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المجتمع الدولي إلى دعم إستراتيجية بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى التي مزقتها الصراعات.



وقال غوتيريس في اليوم الثالث من زيارته أفريقيا الوسطى، إنه "يجب أن تكون هناك موارد متاحة لهذا البلد ليتلقى التضامن الذي يستحقه من أجل ضمان حياة كريمة لمواطنيه وضمان تحول المشروعات الحكومية إلى واقع من السلام والاستقرار والازدهار".



وأشار الأمين العام فى تصريح صحافي من بانغي، إلى العناصر المترابطة الأربعة - وهي الأمن وبناء الدولة والمصالحة الوطنية والتنمية - هي التي تشكل رؤية البلاد لبناء السلام والعافية.



وعلى الصعيد الأمني، لفت غوتيريس إلى أنه تم الطلب من مجلس الأمن تعزيز قدرات بعثته لحفظ السلام وقدراتها العملياتية على حماية المدنيين بشكل أفضل في جمهورية أفريقيا الوسطى.



كما دعا الأمين العام أيضا الجماعات المسلحة إلى إلقاء أسلحتها حتى تتمكن من المشاركة في العملية السياسية للبلاد.

