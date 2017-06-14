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دعوة الشباب الموريتانيين إلى تدريب أمريكي في دكار


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 14 يونيو 2017 - 15:29



دعوة الشباب الموريتانيين إلى تدريب أمريكي في دكار
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أعلن مركز القيادة الإقليمي "يالي دكار"، التابع للولايات المتحدة الأمريكية، عن فتح الباب أمام ترشح الموريتانيين للمشاركة في دورته التدريبية السابعة.
 
وبحسب ما جاء في رسالة تلقتها "صحراء ميديا" من طرف القائمين على الدورة التدريبية، فإن استقبال ملفات المترشحين للمشاركة في الدورة يتم عبر الموقع الإلكتروني للقيادة (هنا).
 
ونوهت الرسالة بأن الدورة التدريبية ستبدأ يوم 03 يوليو المقبل وتستمر حتى 04 أغسطس المقبل، وستكون باللغة الفرنسية.
 
وتندرج هذه الدورة التدريبية ضمن أنشطة منتدى القادة الأفارقة الشباب، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2010، من أجل تشجيع الشباب في القارة الأفريقية على القيادة.
 


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