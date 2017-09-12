وفاة حاج موريتاني فى حادثة دهس بالحرم

وزير الخارجية الموريتاني يدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي

بالفيديو...السفير الأمريكي يتحدث عن منع دخول حقوقيين و إلغاء الشيوخ ووجهته القادمة

الولايات المتحدة تعلن معارضتها لمأمورية ثالثة فى غينيا

دفاع ولد غده يستنكر تدخل الحرس فى شؤون السجن

أمطار متوسطة إلى ضعيفة في ثلاث ولايات موريتانية

البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

"تازيازت" تهدي معدات طبية وصحية لمدينة الشامي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : مقابلة السفير الأمريكي كاملة مصورة https://t.co/uyfHR1npht
الثلاثاء 12 سبتمبر - 12:39
Sahara Media Agency : دفاع ولد غده يستنكر تدخل الحرس فى شؤون السجن https://t.co/h7xWtvIKKV
الثلاثاء 12 سبتمبر - 11:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

دفاع ولد غده يستنكر تدخل الحرس فى شؤون السجن


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 - 09:07



دفاع ولد غده يستنكر تدخل الحرس فى شؤون السجن
مواضيع ذات صلة

 
استنكر  لفيف الدفاع عن السناتور المعتقل محمد ولد غده رفض حرس السجن المدني لهم بلقاء معه فى مكتب مسير السجن ، بعد أن وجدوا أن الغرفة المخصصة للمحامين داخل السجن لا تسمح بالغرض المنشود .

وقال لفيف الدفاع فى بيان له إنهم زاروا ولد غده أمس الاثنين وبعد تأكهم أن الغرفة لاتصلح لاجتماع فريق يضم 10 أشخاص ، طلبوا غرفة مسير السجن الذى سمح لهم على الفور ، لكن الحرس رفضوا ذلك .

وانسحب فريق الدفاع دون الاتصال بولد غده ، معتبرين ماحدث تدخلا من طرف الحرس فيما ليس من اختصاصه ، ومن جهة أخرى تطاولا على صلاحيات مسير السجن وتحد للقوانين والنظم وإهانة للسلطات القضائية وتعدﹴ سافر على حقوق الدفاع في بلد يرفع شعار دولة القانون والمؤسسات.، حسب البيان .

ورفض فريق الدفاع الدخول  دفعات على ولد غده كما طلب منهم حفاظا على حق الدفاع  حتى لا يتعرض لما يهدده ويفرغه من مضمونه ، على حد تعبيرهم.

وقال عضو فريق الدفاع أحمد سالم ولد بوحبيني إن هذا النوع من الممارسات لم يثر اسغترابهم لانتشاره بكثرة في الآونة الأخيرة، وأكبر دليل على ذلك ما يشاهدونه يوميا من تطاول السلطات التنفيذية، وتدخلها في شؤون السلطة القضائية في أكبر انتهاك لأبرز مقومات الديمقراطية التي تتبجح بها السلطات من حين لآخر،وفق تعبيره.


الكلمات المفتاحية : أزمة, الشيوخ, موريتانيا, ولد غده
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة