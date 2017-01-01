دكار مدينة "بلا خبز" بسبب إضراب الخبازين



استيقظت العاصمة السنغالية دكار، اليوم الجمعة، على شح كبير في الخبز بعد إضراب دخل فيه الخبازون بسبب ارتفاع أسعار كيس الطحين.



وأعلنت اتحادية المخابز دخول أعضائها في إضراب لمدة ثلاثة أيام عن إنتاج الخبز حتى يعود سعر كيس الطحين إلى سعره الأصلي.



وقال مودو غي، المتحدث باسم الخبازين المضربين، إن كيس 50 كيلوغراماً من الطحين كان يباع بسعر 14 ألف فرنك غرب أفريقي، وارتفع هذا السعر ليصل إلى 18 ألف في يوم واحد.



وأوضح غي في تصريحات صحفية أن الخبازين قرروا الإضراب ابتداء من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، وذلك على مدى ثلاثة أيام.



ويتزامن هذا الإضراب مع بداية شهر رمضان المبارك، وهو ما جعل الصحف المحلية تتحدث عن "أزمة" قد يتسبب فيها الإضراب.

