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دول افريقية تدعو لمراقبة الإعفاءات الجمركية


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 12 ماي 2017 - 19:36



دول افريقية تدعو لمراقبة الإعفاءات الجمركية
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اصدر المشاركون في المؤتمر الجهوي حول "دعم تسيير مراقبة الاعفاءات الجمركية" الذي اختتم اليوم الجمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، جملة من التوصيات موجهة لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
 

ودعا المشاركون في الملتقي، إلى اشراك الجمارك في اعداد النصوص المتعلقة بالإعفاءات، وتعزيز المراقبة اللاحقة في مجال الاعفاءات الجمركية، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز قدرات وكلاء الجمارك في مجال التسيير ومراقبة الاعفاءات.
 

الملتقى المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، بالتعاون مع المركز الجهوي للمساعدة الفنية في غرب افريقيا التابع لصندوق النقد الدولي، شارك فيه ممثلون عن موريتانيا ، والسينغال ومالي والنيجر وبوركينا فاسو ، والكوديفوار، وبنين ،وغينا وغينيا بيبيساو، والتوغو .


الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيدة قال في ختام الملتقي "إن موضوع الاعفاءات يكتسي اهمية قصوى نظرا لاهمية المحاصيل الجمركية للبلدان السائرة في طريق النمو من جهة، ومخاطر المخالفات المحتملة بموجب هذه الاعفاءات من جهة اخرى.

واضاف الامين العام "ان الورشات التي اشرف عليها خبراء دوليون لها اثر بين في ادراك مدى التحديات التي لاتزال تعترض كل التوجهات التي تعتمدها السياسيات الحكومية، في سبيل التطور والعصرنة .


الكلمات المفتاحية : افارقة, جمارك, مؤتمر
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