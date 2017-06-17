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دول الساحل تطالب الأمم المتحدة بدعم قوة عسكرية في المنطقة


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 17 يونيو 2017 - 15:40



دول الساحل تطالب الأمم المتحدة بدعم قوة عسكرية في المنطقة
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دعت مجموعة دول الساحل الإفريقي اليوم السبت مجلس الأمن الدولي للإسراع في تبني قرار يدعم إنشاء قوة عسكرية إفريقية لمكافحة "الإرهاب" في المنطقة وتساند القوات الأممية المتمركزة هناك. 


وطالب وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب الذي تترأس بلاده المجموعة في كلمة له أمام مجلس الأمن بضرورة "المضي في هذا الاتجاه"، معتبرا أن تشكيل قوة عسكرية تابعة لدول الساحل "سيوجه إشارة قوية من المجتمع الدولي إلى المجموعات الإرهابية وكل أنواع المهربين في المنطقة وسيسهم في إسناد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تتعرض لهجمات متكررة من جماعات مسلحة".

 
ودعا الوزير المالي إلى تزويد بعثة الأمم المتحدة في مالي بوسائل مادية وبشرية ومالية مناسبة لتعزيز قدراتها العملياتية، مضيفا أن "الإرهابيين يعززون ويوسعون مناطق تحركهم ونفوذهم في صحراء منطقة الساحل الإفريقي نظرا لغياب الأعداد الكافية من الجنود والتجهيزات الضرورية لكسب المعركة ضدهم".


وكانت مجموعة دول الساحل الإفريقي التي تضم خمس دول (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) قد وافقت في مارس الماضي على إنشاء قوة عسكرية تتألف من خمسة آلاف رجل لمكافحة التحديات الأمنية في المنطقة



الكلمات المفتاحية : ارهاب, الامم المتحدة, دول الساحل
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