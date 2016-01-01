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دونالد ترامب يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 9 نونبر 2016 - 08:19



دونالد ترامب يفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
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نجح مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء  في الوصول إلى البيت الأبيض، ليصبح بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بعد السباق الطويل والمضني نحو البيت الأبيض.

وقد تخطى ترامب حاجز الـ270 صوتاً بفوزه بولاية بنسلفانيا.

ومع انتهاء التصويت في أنحاء البلاد، وبحسب آخر الإحصاءات، فاز ترامب بـ29 ولاية، منها: فلوريدا وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وويست فرجينيا وتينيسي وميسيسبي وأوكلاهوما وألاباما ونورث كارلينا وساوث كارولينا، بينما فازت كلينتون بـ19 ولاية منها كاليفورنيا وهاواي وكولورادو وإلينوي ونيويورك ونيوجيرسي وبهذا حصلت كلينتون على 218 صوتاً مقابل 277 لترامب.

وكان ترامب قد أثار في وقت سابق، مجدداً احتمال عدم قبوله لنتيجة الانتخابات، قائلاً إنه اطلع على تقارير عن تجاوزات في التصويت. ولم يقدم الكثير من التفاصيل.

وحقق المرشحان انتصارات مبكرة في ولايات كان من المتوقع لهما الفوز فيها، إذ فاز ترامب بالولايات المحافظة في الجنوب والغرب الأوسط، فيما اكتسحت كلينتون عدداً من الولايات على الساحل الشرقي وولاية إيلينوي في الغرب الأوسط.

وركزت الحملات الانتخابية على شخصية المرشحين: كلينتون (69 عاماً) وزيرة الخارجية السابقة وترامب (70 عاماً) قطب قطاع الأعمال في نيويورك. واتهم كل منهما الآخر بأنه غير لائق لقيادة الولايات المتحدة.

وأشارت قراءة مبكرة لاستطلاع "رويترز"-إبسوس في يوم الانتخابات إلى أن الاقتصاد والإرهاب والرعاية الصحية، هي أبرز ثلاثة بواعث قلق لدى الأميركيين، الذين يدلون بأصواتهم في الإنتخابات التي بدأت أمس الثلاثاء.
 


الكلمات المفتاحية : الرئاسة, أمريكا, انتخابات, ترامب


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