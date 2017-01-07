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دوي إطلاق نار كثيف في ثاني أكبر مدن ساحل العاج


صحراء ميديا + وكالات
السبت 7 يناير 2017 - 08:57



دوي إطلاق نار كثيف في ثاني أكبر مدن ساحل العاج
قال شهود عيان  إن دوي إطلاق نار كثيف تردد في وقت مبكر من صباح اليوم  السبت قرب القاعدة العسكرية الرئيسية في بواكي ثاني أكبر مدن ساحل العاج حيث قام جنود غاضبون  بانتفاضة  أمس بسبب الرواتب والمكافآت.
 
 أحد السكان ويدعى كونان بنوا قال لرويترز عبر الهاتف "إطلاق النار كثيف جدا الآن عند الكتيبة الثالثة. أنا بالجوار وأسمعه كما لو كان بجانبنا." وكان بالإمكان سماع صوت الطلقات عبر الهاتف.
 
ويسيطر الجنود على المدينة التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة منذ أن اتخذوا مواقع عند نقاط الدخول الرئيسية في ساعة مبكرة  من صباح أمس الجمعة.
 
وأرسل الجيش تعزيزات إلى بواكي لكن وزير الدفاع قال في بيان في وقت متأخر ليل الجمعة إن الحكومة مستعدة للاستماع إلى مطالب الجنود.
 
ولم يتضح سبب إطلاق النار لكن أحد المشاركين في الانتفاضة قال إن الجنود رصدوا تحركات مريبة خارج القاعدة.
 
وحدثت وقائع مماثلة في مدينتين رئيسيتين أخريين يوم الجمعة مع انتشار التمرد فيما يبدو.



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