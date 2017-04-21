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"ديربي" مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 21 أبريل 2017 - 11:14



"ديربي" مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
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أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن مواجهة نارية بين الجارين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانيين.
 
وفي المواجهة الأخرى، يواجه موناكو الفرنسي مفاجأة هذه النسخة من دوري الأبطال نظيره يوفنتوس الإيطالي، والذي أطاح بنادي برشلونة من الدور ربع النهائي.
 
ريال مدريد سبق أن تمكن من الإطاحة بجاره اللدود اتلتيكو مدريد في نهائي النسخة السابقة، ونسخة 2013 – 2014.
 
وباعتبار أن اسم ريال مدريد ظهر أولا في القرعة، فسيستضيف اتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" وذلك في الثاني من مايو، فيما ستكون مباراة الإياب بعدها بأسبوع.
 
وعلى الجانب المقابل سيخوض موناكو لقاء الذهاب مع يوفنتوس على ملعبه سانت لويس، في الثالث من مايو، وسيخوض لقاء الرد على ملعب يوفنتوس في الأسبوع التالي.
 


الكلمات المفتاحية : أوروبا, كرة القدم, مدريد
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