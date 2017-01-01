"ديمبيلي" يتعرض للتعنيف من والدته موريتانية الأصل



جمع الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، أشياءه، بمساعدة أصدقاء له، عائدًا إلى بلده، بعدما ترك المنزل الذي كان يقيم فيه في دروتموند كـ"مزبلة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.



وقالت الصحيفة، إنَّ "هذا المنزل استأجره ديمبلي قبل عام من مدرب دورتموند السابق، وليفربول الحالي يورجن كلوب، الذي يمتلك مع زوجته عددًا من العقارات في ولاية "شمال الراين وِستفاليا"، التي بها مدينة دورتموند.



وأضافت الصحيفة، أنَّ "أكياس القمامة الزرقاء مكدسة في حديقة المنزل العائلي. إضافة إلى أنَّ في المدخل مقعدًا جلديًا أسود اللون، وبقايا جرائد ممزقة، وملابس داخلية مبعثرة".



وتابعت "بيلد" أنَّ والدة عثمان ديمبلي، وهي موريتانية الأصل والوصية عليه، كانت قد قامت بزيارة سريعة لابنها، وانزعجت مما شاهدته في المنزل، وأنَّبته في الشارع بصوت مرتفع؛ بسبب وجود نفايات وفوضى في المدخل، كما أنَّ المنزل لم يكن يبدو من الداخل بحالة أفضل.

