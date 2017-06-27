" ديوب" يطمح للعب لموريتانيا تحقيقا لحلم والدته





أعرب الموريتاني يورو ديوب لاعب نادي نانت الفرنسي عن رغبته في ارتداء قميص منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2019 التي استهلها منتخب موريتانيا بفوز ثمين على بوتسوانا خارج الديار بهدف دون رد.



ونقلت مصادر إعلامية رياضية أمس الإثنين عن اللاعب قوله : "ستكون نقطة إيجابية في حالة السماح لي بذلك, سوف أضع نفسي تحت تصرف المدرب كورونتان مارتينز" , مشيرا إلى أن هذا هو حلم والدته التي طالما طلبت منه الدفاع عن ألوان المنتخب الموريتاني.



وكان اتحاد الكرة الموريتاني قد أجرى خلال النصف الأول من العام الجاري اتصالات مكثفة ببعض المحترفين الموريتانيين في أندية أوروبية من أجل إقناعهم باللعب مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة .



ويطمح المنتخب الموريتاني لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لكأس أمم افريقيا 2019 ، وتضم مجموعته منتخبات بوركينا فاسو و أنغولا و بتسوانا.

