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ذبح الدجاج.. الشرط الذي طرحه ديمبيلي في برشلونة


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 22 أكتوبر 2017 - 01:01



ذبح الدجاج.. الشرط الذي طرحه ديمبيلي في برشلونة
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اشترط اللاعب الفرنسي من أصل موريتاني عثمان ديمبيلي، على ناديه الجديد برشلونة، أن يتم طهي الطعام في الفندق الذي يقيم فيه على الطريقة الإسلامية.
 
ويخضع اللاعب الذي انتقل إلى النادي الكاتلوني من أجل تعويض غياب النجم البرازيل نيمار داس سيلفا، لفترة علاج ونقاهة بعد إصابة خضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة.
 
وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن المطالب التي تقدم بها ديمبلي لنادي برشلونة، خلال الأسابيع الأولى بعد إجرائه للعملية الجراحية، وأهمها رغبته في أن يطهى الطعام في الفندق الذي يقيم به على الطريقة الإسلامية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سبق وأن طلب من طهاة الفندق إعداد طبقه المفضل "الدجاج" المذبوح على الطريقة الإسلامية، بدل الدجاج المعلب والمذبوح من طرف ماكينات في المصانع.
 
وطلب ديمبلي أن يتم تقديم الطعام لعائلته في الفندق بنفس الطريقة، كونهم يتبعون نظاما غذائيا صارما، وأشارت ذات الصحيفة إلى أن ديمبلي تغيب عن السفر مع أسرته لأداء فريضة الحج، من أجل استكمال فترة علاجه في برشلونة.
 


الكلمات المفتاحية : برشلونة, ديمبيلي, رياضة
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