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رؤساء أفارقة سيحضرون تنصيب الرئيس الغامبي


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 19 ديسمبر 2016 - 11:24



رؤساء من مجموعة غرب أفريقيا مع الرئيس الغامبي المنتهية ولايته
رؤساء من مجموعة غرب أفريقيا مع الرئيس الغامبي المنتهية ولايته
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قرر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الإبقاء على النتائج الرئاسية لفاتح دجنبر الجاري بغامبيا، والمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب، أداما بارو، يوم 19 يناير المقبل.
 
وأكد البيان النهائي الذي توج الدورة الـ50 لمؤتمر رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الذي انعقد يوم السبت بنيجيريا، أن "جميع رؤساء دول المجموعة سيشاركون في حفل تنصيب الرئيس المنتخب، أداما بارو، الذي سيؤدي اليمين يوم 19 يناير 2017، وفقا لمقتضيات الدستور الغامبي".
 
وشارك في هذه الدورة العديد من رؤساء الدول والحكومات الذين ناقشوا مواضيع مختلفة على رأسها الوضعية السياسية بغامبيا.
 
وكان الرئيس الغامبي المنتهية ولايته، يحيى جامي، قد أقر بهزيمته وهنأ المعارض أداما بارو غدا الاقتراع الرئاسي لفاتح دجنبر الجاري، قبل أن يعلن رفضه للنتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة، ويدعو لإعادة الانتخابات.
 
وتقدم حزب جامع (التحالف من أجل إعادة التوجيه والبناء) يوم 13 دجنبر الجاري بطعن لدى المحكمة العليا للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية.
 
وحسب البيان، فإن رؤساء الدول والحكومات اتفقوا على الإبقاء على نتيجة انتخابات فاتح دجنبر في جمهورية غامبيا، وضمان سلامة الرئيس المنتخب أداما بارو، وحمايته، داعين الرئيس يحيى جامع للقبول بنتائج صناديق الاقتراع.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, غامبيا


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