رؤساء أفارقة فى غامبيا لحمل جامى على تسليم السلطة



أعلن وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما اليوم الاثنين أن رؤساء نيجيريا وسيراليون وليبريا قرروا زيارة الرئيس الغامبي يحيى جامى الأربعاء المقبل للضغط عليه لتسليم السلطة.



ويعقد زعماء غرب أفريقيا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) محادثات في العاصمة النيجيرية أبوجا بشأن امتناع يحي جامي تسليم السلطة للرئيس المنتخب آداما بارو.



وكان رئيس مفوضية "الايكواس" مارسيل آلان دي سوزا قد أعلن أن القوات السنغالية على أهبة الاستعداد للتدخل في غامبيا في حال رفض الرئيس يحيي جامى ترك السلطة شهر يناير المقبل.



وقال دي سوزا - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إنه تم اختيار السنغال لتقود العمليات في غامبيا لتحقيق رغبة الشعب الغامبي إذا لزم الأمر.

وأضاف دي سوزا أن الرئيس جامى لديه مهلة حتى ال 19 من يناير الحالي لتطبيق ما تم التوصل إليه مع الوسطاء، محذرا أنه "إذا لم يرحل فستكون قواتنا على أهبة الاستعداد للتدخل لتحقيق رغبة الشعب الغامبي".

