رؤساء الساحل يبحثون مع ماكرون دعم القوة المشتركة







التقي قادة مجموعة دول الساحل الخمس مساء أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الرئيس الدورى للإتحاد الإفريقي، رئيس غينيا كوناكرى ألفا كوندى.



وبحث اجتماع رؤساء المجموعة بالرئيس الفرنسي، سبل حشد الدعم للقوة المشتركة لمكافحة الارهاب التي أنشأتها مجموعة الدول الخمس فى الساحل.



وحضر الاجتماع الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، ومسؤولة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني



وتعتبر فرنسا الداعم الرئيس لقوة مكافحة الارهاب في الساحل التي اتفقت مجموعة الدول الخمس، (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو) شهر فبراير الماضي على تشكيلها ومن المقررأن تضم 5 آلاف جندي، قبل أن يرفع عددها إلى الضعف خلال اجتماع لهم بالمملكة العربية السعودية شهر مايو الماضي.