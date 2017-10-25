رؤساء المحاكم العربية يطالبون من نواكشوط بتطوير القضاء

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رؤساء المحاكم العربية يطالبون من نواكشوط بتطوير القضاء


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 25 أكتوبر 2017 - 09:58



رؤساء المحاكم العربية يطالبون من نواكشوط بتطوير القضاء
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دعا رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية اليوم إلى ضرورة تعزيز آليات التنسيق وتطوير وسائل التعاون، قصد تطوير منظومة القضاء وحسن سير عمل المحاكم في الدول العربية.

 وشدد رؤساء المحاكم فى بيان ختام دورتهم الثامنة بنواكشوط، أمس الثلاثاء على الدور الفعال للمحاكم العليا بتدخلها التلقائي في مسائل تهم النظام العام في المواد المدنية والجزائية باعتبارها الساهرة على حسن تطبيق القانون.

وأكد المؤتمرون على "ضرورة العمل على نشر المبادئ والاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا للدول العربية وتبادلها وتعميمها بكل الوسائل الممكنة".

 ودعوا إلى "تقنين شروط وآجال سير الدعوى بعد الإحالة مع مراعاة الخصوصيات الإجرائية لتشريع كل دولة بما يحقق السرعة في فصل النزاعات".
 ووافق المؤتمر على تلبية الدعوة الموجهة من تونس لاستضافة المؤتمر التاسع لرؤساء المحاكم العليا خلال شهر أكتوبر من سنة 2018، مع الاخذ بما اقترحه المشاركون بخصوص جدول اعمال المؤتمر القادم .

وكانت اشغال المؤتمر التي انطلقت الاثنين بمشاركة عدة وفود عربية، قد تمحورت حول ثلاثة محاور رئيسية يتعلق بسلطات المحكمة العليا كمحكمة موضوع، و المحكمة العليا كمحكمة احالة ومحكمة حل خلاف، فيما يتطرق المحور الثالث للمحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون.
 


الكلمات المفتاحية : القانون, المحاكم, مؤتمر
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