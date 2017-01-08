رئيسة ليبريا تؤكد سعي القادة الأفارقة لإيجاد حل سلمي في غامبيا

قالت رئيسة ليبيريا ايلين جونسون سيرليف أمس السبت إن قادة غرب أفريقيا ما زالوا يسعون للوساطة لضمان انتقال سلمي للسلطة في غامبيا التي يرفض رئيسها يحيى جامي قبول هزيمته في انتخابات أجريت الشهر الماضي.



وقالت سيرليف للصحفيين بعد اجتماع بين قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) في أكرا عاصمة غانا إن المجموعة ليست لديها نية حتى الآن لنشر قوتها العسكرية في غامبيا.



وأكدت سيرليف إلتزام القادة بوساطة سلمية للسلطة في غامبيا، مشيرة إلى أنهم سيواصلون السعي لذلك في الفترة الحالية.



ونفت رئيسة ليبريا الأخبار المتداولة حول نية "إيكواس" نشر قوة عسكرية، مضيفة أن المجموعة تراقب عن كثب إجراءات المحكمة العليا في غامبيا والتي تنظر في رفض جامي لنتيجة الانتخابات.



وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى غامبيا وحثت الأمريكيين الموجودين هناك على التفكير في مغادرتها.



وذكر بيان أن "الخارجية الأمريكية تحذر المواطنين الأمريكيين من السفر إلى جامبيا بسبب احتمال وقوع اضطرابات وعنف في المستقبل القريب."