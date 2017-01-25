رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي تدعو للنهوض بالقارة





دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايتها "دلاميني زوما"، إلى الإسراع في إنشاء منطقة للتجارة الحرة في إفريقيا، ودفع التبادل التجاري بين دول القارة.





وأضافت "زوما" خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء بأديس بابا، أن مستقبل القارة الإفريقية يواجه تحديات كبيرة، كتنامي الإرهاب والتطرف العنيف؛ وانعدام الثقة بين الأجهزة السياسية والمواطنين، وعدم الاستقرا.





ودعت رئيسة المفوضية الدول الافريقية إلى تلبية مطالب الشعوب من خلال تعزيز الديمقراطية، والحكم الرشيد، وحقوق الانسان.





ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين، وزراء 53 دولة، وسيبحث توصيات الممثلين الدائمين في الاتحاد، وأجندة القمة الإفريقية التي ستُعقد نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تبحث القمة المرتقبة، ملفات كعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وانتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد ومواضيع تتعلق بالإرهاب، وغيرها.

