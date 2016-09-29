رئيس ائتلاف الأغلبية: تأخر الحوار ليس ضعفاً منا



قال رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية الشيخ عثمان ولد الشيخ أحمد أبي المعالي، إن تأخير تنظيم الحوار الوطني الشامل لم يكن ضعفاً من الأغلبية ولا الحكومة وإنما رغبة في إشراك أكبر قدر ممكن من الطيف السياسي.



وأوضح ولد أبي المعالي في خطاب في حفل افتتاح الحوار، أن تنظيم الحوار في ظل غياب بعض أطراف المشهد السياسي لا يعني زهداً في مشاركتهم وإنما عملاً بمقتضيات الظروف والوقت.



ولكن رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية ترك الباب مفتوحا أمام مشاركة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض مؤكداً أنه يتمنى أن يلتحقوا بالحوار.

