رئيس الحزب الحاكم يعلن مواعيد الاستفتاء والانتخابات

إنشاء صندوق إقليمي لمكافحة الجراد بغرب أفريقيا

موريتانيا: الإعلان عن الفائزين بجائزة شنقيط للعام الحالي

أمطار بالشمال تتجاوز 100 ملم وتهدد المنازل بالغرق

ازويرات: نقل محاكمة سجناء الخزينة إلى قصر العدالة الجديد

واتساب يضيف مكالمات الفيديو إلى خدماته

تونس تعتقل أمريكيين بشبهة الإنتماء لتنظيم الدولة

موريتانيا تتقدم في تصنيف مؤشر تحسن مناخ الأعمال

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب
Sahara Media Agency : أمطار بالشمال تتجاوز 100 ملم وتهدد المنازل بالغرق https://t.co/h0ylCZBNvU
الاربعاء 26 أكتوبر - 12:05
Sahara Media Agency : ازويرات: نقل محاكمة سجناء الخزينة إلى قصر العدالة الجديد https://t.co/FigICpuc3H
الاربعاء 26 أكتوبر - 12:05
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

رئيس الحزب الحاكم يعلن مواعيد الاستفتاء والانتخابات


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 26 أكتوبر 2016 - 10:57



رئيس الحزب الحاكم يعلن مواعيد الاستفتاء والانتخابات
مواضيع ذات صلة

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم، في اجتماع مع نواب الحزب في البرلمان، إن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري سيجرى منتصف شهر ديسمبر المقبل، فيما ستجري الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية العام المقبل.
 
وأوضح ولد محم أمام النواب أمس الثلاثاء أن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري المقترح في جلسات الحوار الوطني الشامل، وسيقدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سيجري يوم 12 ديسمبر 2016.
 
ويتضمن التعديل الدستوري الذي سيطرح للاستفتاء، تشكيل مجالس جهوية كبديل لمجلس الشيوخ الذي يقترح التعديل الدستوري إلغاءه.
 
ويواجه التعديل الدستوري معارضة قوية من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل سياسي معارض في البلاد، الذي تعهد بإفشال الاستفتاء ومنع التعديل الدستوري، وقرر الخروج إلى الشارع.
 
ولكن توجهات منتدى المعارضة نحو الشارع لم تقلق النظام، إذ أكد ولد محم في حديثه أمام أعضاء حزبه في البرلمان أن الانتخابات المشكلة للمجالس الجهوية ستنظم في ِشهر أبريل من عام 2017 المقبل، ما يكشف ثقة النظام في تمرير التعديلات الدستوري وتحديد إذ تعد هذه المجالس أحد أبرز نقاط التعديل الدستوري المقرر عرضه على الاستفتاء الشعبي.
 
في غضون ذلك أعلن رئيس الحزب الحاكم أن الانتخابات البرلمانية والبلدية ستنظم في شهر أكتوبر 2017 المقبل، وهي الانتخابات السابقة لأوانها التي طالب بها المشاركون في الحوار الأخير.
 
وفيما يتعلق بمستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد 2019، فقد قال ولد محم إن "مشروع ورؤية" ولد عبد العزيز مستمرة حتى ولو غادر هو السلطة، مؤكداً أن ولد عبد العزيز وأغلبيته باقون في الحزب الحاكم وسيحرصون على استمرار مشروعهم ورؤيتهم.
 
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في ختام الحوار، الخميس الماضي، أنه لا يرغب في الحصول على مأمورية رئاسية ثالثة، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه لن يقبل بإفساد البلاد، موجهة تحذيرات وتهديدات إلى المعارضة التي اتهمها بالفساد.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, الحزب الحاكم, الدستور, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة