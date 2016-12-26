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رئيس الحكومة المغربية في زيارة رسمية لنواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 26 ديسمبر 2016 - 22:09



رئيس الحكومة المغربية في زيارة رسمية لنواكشوط
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أفادت مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران سيحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم غد الثلاثاء، ضمن زيارة رسمية.
 
وتأتي زيارة بنكيران لنواكشوط بعد بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية مساء اليوم رفضت فيه تصريحات صادرة عن الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي يتحدث فيها عن تبعية موريتانيا للمغرب، وهي التصريحات التي أثارت انتقادات واسعة في أوساط الموريتانيين.
 
وأكدت الخارجية المغربية في بيانها أن المغرب "لديه رغبة صادقة لتطوير علاقاته مع موريتانيا للوصول بها إلى مستوى شراكة استراتيجية، تقوم على الروابط التاريخية القوية بين الشعبين الشقيقين، والثقة والاحترام المتبادل"، وفق نص البيان.
 
وتعود آخر زيارة يقوم بها بنكيران لموريتانيا إلى شهر أبريل من عام 2013، حين ترأس رفقة نظيره الموريتاني آنذاك مولاي ولد محمد لقظف اللجنة الموريتانية-المغربية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.
 
وتم التوقيع آنذاك على اتفاقية تتألف من 17 بندا، كما اتفقت حكومتا البلدين على تحسين التعاون الأمني بينهما، فيما تحدث بنكيران آنذاك عن إمكانية إلغاء التأشيرة بين البلدين.
 


الكلمات المفتاحية : المغرب, بنكيران, زيارة


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