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الاحد 11 يونيو - 13:18
Sahara Media Agency : هل ستؤثر الأزمة الدبلوماسية على مونديال #قطر_2022 ، رئيس الفيفا يتحدث حول الموضوع https://t.co/mjwoGfQ9gs
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رئيس"الفيفا" يتحدث عن مونديال "قطر 2022"


وكالات
الاحد 11 يونيو 2017 - 11:11



رئيس"الفيفا" يتحدث عن مونديال "قطر 2022"
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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو اليوم الأحد أنه "واثق من أن المنطقة ستعود الى وضع طبيعي" بعد العزلة الدبلوماسية لقطر حيث من المقرر إقامة نهائيات كأس العالم عام 2022.
 
وقال إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة "لو ماتان ديمانش" السويسرية "نحن بالفعل نواجه أزمة دبلوماسية. لكنني من ناحية أخرى، واثق من أن المنطقة ستعود إلى حالة طبيعية".

وأضاف "كأس العالم، ستقام عام 2022. بعد خمسة أعوام. بالتأكيد، إذا كان بإمكان كرة القدم تقديم مساهمة صغيرة في أي شكل من الأشكال من أجل تحسن للوضع فإنني لن أتردد لتقديم مساعدتي".
 
وردا على سؤال عما اذا كانت "مونديال 2022" في خطر، قال "لا. في كل الاحوال، أنا لا أخوض عادة في التكهنات ولن أفعل ذلك هذه المرة أيضا" ، وأضاف أن "الدور الأساسي للفيفا، كما أراه، هو الإهتمام بكرة القدم وعدم التدخل في الجغرافيا السياسية".
 
وتابع "مع ذلك، صحيح أن الفيفا يجب أن يظل متنبها لما يحدث، وبالتالي فنحن نلاحظ بعناية تطور الوضع"، مشيرا إلى أنهم   على اتصال منتظم مع السلطات العليا في قطر واللجنة المنظمة.
 
وأعلنت السعودية والعديد من حلفائها قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعدما اتهمتها بدعم "الإرهاب"، ما أدى الى نشوب  إحدى أقوى الأزمات الدبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.


الكلمات المفتاحية : أزمة, الخليج, السعودية, الفيفا, قطر 2022
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