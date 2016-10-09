رئيس المنتدى يبحث ملف الحوار مع سفيري فرنسا و أمريكا





بحث رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الشيخ سيد احمد ولد بابامين مع السفير الأمريكي في نواكشوط لاري آندري الأوضاع السياسية في موريتانيا ، و موقف المنتدى من الحوار الجاري حاليا .





و أكد رئيس المنتدى للسفير الأمريكي خلال اللقاء حرص الموريتانيين على الوحدة الوطنية ، داعيا إلى ضرورة تجنب كل ما من شأنه المساس بها .





كما استقبل رئيس المنتدى سفير فرنسا في نواكشوط جويل مايير ، وبحث معه الأوضاع في موريتانيا والعلاقات بين البلدين.





و شرح ولد بابا مين للديبلوماسي الفرنسي وجهة نظر المنتدى من الوضع السائد في البلاد كما أطلعه على موقف المنتدى من "الحوار" الذي يجري حاليا.





ويعد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة هو أكبر كتلة سياسية معارضة في موريتانيا، ويضم في صفوفه عدة أحزاب سياسية وعدد من هيئات المجتمع المدني والنقابات العمالية، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المستقلة.

