رئيس الوزراء الفرنسي يزور قوة " برخان" باتشاد

إقالة قائد أركان الجيوش في بوركينافاسو

محاضرة عن دور المخطوطات في المغرب الإسلامي

البرلمان يسوي ميزانيات حكم ولد الشيخ عبد الله

الفيضانات تقتل 50 شخصا بالكونغو الديمقراطية

مالي تتهم "المرابطون" بخطف مواطنة فرنسية

ملتقى حول المحتوى العربي والوطني على الانترنت

حملة لوقاية الأطفال من الطفيليات المعوية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | محاضرة عن دور المخطوطات في المغرب الإسلامي https://t.co/vgjvs5kUW5محاضرة-عن-دور-المخطوطات-في-المغرب-ا… https://t.co/GmQcw7HCMo
الخميس 29 ديسمبر - 11:43
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | البرلمان يسوي ميزانيات حكم ولد الشيخ عبد الله https://t.co/vgjvs5kUW5البرلمان-يسوي-ميزانيات-حكم-ولد-ا… https://t.co/ttr0tPJHxg
الخميس 29 ديسمبر - 11:43
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

رئيس الوزراء الفرنسي يزور قوة " برخان" باتشاد


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 29 ديسمبر 2016 - 10:58



رئيس الوزراء الفرنسي يزور قوة " برخان" باتشاد
مواضيع ذات صلة

شرع رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف اليوم الخميس في زيارة الى العاصمة التشادية  نجامينا حيث سيلتقي بجنود قوة "برخان" الفرنسية.
 
وذكر مصدر برئاسة الوزراء الفرنسية أنه من المقرر أن يعرب كازنوف  الذي يقوم بزيارته الخارجية الأولى، عن "امتنان الشعب الفرنسي للجهد الذي يبذله جنود قوة برخان لمحاربة الارهاب".
 
وأضاف المصدر أن وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان سيرافق برنار كازنوف للتعبير بدوره عن دعم فرنسا للسلطات التشادية التي تواجه أزمة مالية واقتصادية حادة.
 
وذكر المصدر أن فرنسا قدمت في 2016 مساعدة مالية لتشاد بقيمة خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى دعم إنساني عاجل بنحو 3 ملايين يورو.
 
وتتخذ قوة برخان  الفرنسية وعددها 4000 جندي من نجامينا مقرا لها، وتنشط في خمسة بلدان هي مالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.

 وتولت مهامها في أغسطس 2014 خلفا لقوة "سيرفال" الفرنسية التي شاركت فى طرد فى القتال ضد الجماعات المسلحة التي كانت قد استولت على جزء من شمال مالي .
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, التشاد, برخان, فرنسا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة