رئيس الوزراء الفرنسي يزور قوة " برخان" باتشاد



شرع رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف اليوم الخميس في زيارة الى العاصمة التشادية نجامينا حيث سيلتقي بجنود قوة "برخان" الفرنسية.



وذكر مصدر برئاسة الوزراء الفرنسية أنه من المقرر أن يعرب كازنوف الذي يقوم بزيارته الخارجية الأولى، عن "امتنان الشعب الفرنسي للجهد الذي يبذله جنود قوة برخان لمحاربة الارهاب".



وأضاف المصدر أن وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان سيرافق برنار كازنوف للتعبير بدوره عن دعم فرنسا للسلطات التشادية التي تواجه أزمة مالية واقتصادية حادة.



وذكر المصدر أن فرنسا قدمت في 2016 مساعدة مالية لتشاد بقيمة خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى دعم إنساني عاجل بنحو 3 ملايين يورو.



وتتخذ قوة برخان الفرنسية وعددها 4000 جندي من نجامينا مقرا لها، وتنشط في خمسة بلدان هي مالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.



وتولت مهامها في أغسطس 2014 خلفا لقوة "سيرفال" الفرنسية التي شاركت فى طرد فى القتال ضد الجماعات المسلحة التي كانت قد استولت على جزء من شمال مالي .

