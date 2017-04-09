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رئيس بنين يتخلى عن تقليص عدد المأموريات


وكالات
الاحد 9 أبريل 2017 - 14:46



رئيس بنين يتخلى عن تقليص عدد المأموريات
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أعلن الرئيس البنيني  باتريس تالون أمس  أنه  تخلى عن خطط لجعل الرئاسة تقتصر على ولاية واحدة بدلا من ولايتين وذلك بعد رفض البرلمان مشروع قانون لتغيير الدستور.
 
وتولى تالون السلطة بعد انتخابات سلمية قبل عام ووعد بجعل الرئاسة تقتصر على فترة واحدة مدتها ست سنوات بدلا من ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات ، في محاولة للحد مما وصفه "بالشعور بالرضا عن الذات" لدى الرؤساء في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا.

وصوت البرلمان الثلاثاء الماضي على  رفض مشروع القانون الذي يدعو لإجراء استفتاء لإدخال ذلك التعديل على الدستور.
 
وقال تالون للصحفيين إن "مراجعة الدستور انتهت.، و اقتراح ولاية رئاسية واحدة انتهى"
 
و تتناقض محاولة تالون مع محاولات حكام آخرين في المنطقة من بينها الكونجو الديمقراطية وبوروندي لتمديد فترات ولايتهم.


الكلمات المفتاحية : بنين, تعديل الدستور, ولاية رئاسية
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