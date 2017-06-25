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رئيس تشاد يهدد بالانسحاب من القتال في أفريقيا


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 25 يونيو 2017 - 21:17



رئيس تشاد يهدد بالانسحاب من القتال في أفريقيا
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أعلن الرئيس التشادي ادريس ديبي، اليوم الأحد، أن تشاد "ستضطر الى الانسحاب" من العمليات العسكرية في أفريقيا "في حال لم تتخذ خطوات" لمساعدة البلاد ماليا وسط أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة.
 
وقال الرئيس في حديث مع وسائل إعلام فرنسية "لم نتلق دعما ماليا أو اقتصاديا. في حال لم تتخذ تدابير وإذا استمر الوضع على حاله فستضطر تشاد إلى الانسحاب" من العمليات الخارجية في القارة الأفريقية.
 
وفي مالي تشكل تشاد ثالث أهم كتيبة في بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد مع 1390 رجلا، ويشارك 2000 جندي تشادي في القوة المتعددة الجنسيات المختلطة التي تم إنشاؤها في 2015 مع النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون لمحاربة جماعة بوكو حرام في نيجيريا.
 
وأضاف "لا يمكننا أن نكون في كل مكان في النيجر والكاميرون ومالي. هذا مكلف جدا".
 
وعن تشكيل القوة المشتركة لدول الساحل الخمس أعرب ديبي عن تردد بلاده في المشاركة لأنه "لا يستطيع نشر 1400 رجل في مالي وألفي عنصر في مجموعة دول الساحل الخمس".
 


الكلمات المفتاحية : أمن, افريقيا, تشاد, قتال
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