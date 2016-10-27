رئيس جامعة شنقيط العصرية يشارك في مؤتمر بالأردن



شارك الدكتور محمد المختار ولد اباه، رئيس جامعة شنقيط العصرية، في مؤتمر دولي بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان: "نحو جدول تاريخي لأحداث السيرة النبوية".



وجرى المؤتمر الذي يعد النسخة السابع عشرة لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وشارك فيه علماء وباحثون وأكاديميون من عدة دول.



وخلال المؤتمر قدم رئيس الجامعة عرضا تناول فيه جهود العلماء الشناقطة في تدوين السيرة النبوية، كما ترأس إحدى جلسات المؤتمر، وحظي باستقبال الملك عبد الله الثاني الذي أشاد في اللقاء بدور العلماء الشناقطة في حفظ الدين والعلوم الشرعية.



ويعد ولد اباه عضواً في مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، التي تأسست سنة 1980م باسم "المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية"؛ وسبق أن تم تكريمه بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى من طرف الملك عبد الله الثاني تقديرا لدوره في الدفاع عن قضايا الدين الإسلامي الحنيف وتوضيح صورته السمحة.

