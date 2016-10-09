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رئيس حزب التكتل يدعو للوقوف في وجه " مهزلة" الحوار


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 9 أكتوبر 2016 - 13:36



رئيس حزب التكتل يدعو للوقوف في وجه " مهزلة" الحوار
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دعا رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه إلى الوقوف في وجه ما أسماه ب " مسرحية الحوار الأحادي" الذي يستهدف التلاعب و العبث بالدستور وإرادة الشعب الموريتاني ، حسب بيان للحزب.

 

وقال رئيس الحزب المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع عقده الخميس الماضي مع مناصري الحزب و بعض نشطاء الجالية إن موريتانيا تمر بمرحلة حرجة من   الاستبداد والانفراد بالسلطة بطريقة مخالفة للقوانين والنظم الديمقراطية ، وفق البيان  .

 

و أوضح ولد داداه  أن النظام الحالي يسعى بكل السبل إلى  تكريس  واستمرار "نظام الفساد  والظلم " ، مطالبا بخلق جبهة رفض للتلاعب بالدستور وسيادة موريتانيا التي هي محل إجماع ، حسب البيان.

 

وعبر الحضور حسب البيان عن  ملاحظاتهم على مواقف ومسيرة الحزب ، و رؤيتهم لما يجري في موريتانيا، وخاصة في هذه الظرفية الحساسة  ، مجمعين على إدانتهم  ورفضهم لتصريحات كبار المسؤولين في النظام ومطبليه ومطالباتهم المعلنة  بمأمورية ثالثة ، حسب ماورد في البيان .

 

وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، الزعيم التقليدي لمعارضة موريتانيا، قد أعلن رفضه الدخول في أي حوار مع النظام قبل تطبيق "ممهدات" سبق أن طرحها الحزب والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مايو العام الماضي.

 

وتشمل هذه الممهدات عدة نقاط من أبرزها حل كتيبة الحرس الرئاسي وتصريح الرئيس بممتلكاته واحترام الآجال الدستورية، بما فيها التزام الرئيس بعدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.



الكلمات المفتاحية : حزب التكتل, حوار, معارضة


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